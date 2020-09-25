ضبط عشرات القطع الأثرية واعتقال مشتبه به في نابلس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه ومن خلال معلومات توفرت لدى شرطة السياحة والآثار بنابلس تفيد بوجود مواد وقطع اثرية بحوزة أحد المواطنين في إحدى قرى شمال نابلس.





وأضافت: وبعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة وباسناد من مركز شرطة عصيرة ومركز شرطة شمال غرب نابلس، ألقت شرطة السياحة والآثار القبض على مشتبه به بحيازة عشرات القطع الأثرية والتراثية في بلدة بيت أمرين شمال غرب نابلس.



وأضافت أن الشرطة ضبطت 444 قطعة اثرية مختلفة تنوعت بين العملة المعدنية وتماثيل وقطع فخارية تعود لحقب تاريخية مختلفة بالإضافة لقطع أخرى يشتبه أنها اثرية بحاجة لمزيد من الفحص وقطع أخرى يشتبه بانها قطع مقلدة ومزورة.



وأكدت أن الشرطة قامت بسماع اقوال المشتبه به وتوقيفه 24 ساعة وتحفظت على المضبوطات لحين احالة الملف للنيابة العامة حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم عشرات القطع الاثرية والقت القبض على مشتبه به بحيازتها شمالي نابلس.