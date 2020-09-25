جنين: الشرطة تفض أربع حفلات زفاف وتحرر 151 مخالفة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة أربع حفلات زفافٍ في عدد من بلدات المحافظة.





وأضافت: على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها حسب الاصول.



وفي سياق متصل حررت شرطة المحافظة 151 مخالفة لعدد من المحال والمنشئات والأفراد لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامات.

رام الله - دنيا الوطنفضّت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية مساء أمس أربعة تجمعات لحفلات زفاف، خلافاً للتعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية، بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.