مصرع طفل إثر سقوط جهاز التلفاز على رأسه بضواحي القدس

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل يبلغ (عامين ونصف) مصرعه، إثر سقوط جهاز التلفاز عليه، ليلة أمس، داخل منزله في بضواحي القدس المحتلة .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عمليات شرطة ضواحي القدس تلقت بلاغ مساء امس مفاده وصول طفل الى مجمع فلسطين الطبي في رام الله مصابا إثر سقوط جهاز التلفاز على رأسه، وأعلن الأطباء لاحقا وفاته متأثراً بإصابته البليغة.



وأكدت أن الشرطة والنيابة العامة توجهوا الى المستشفى بحضور الطبيب الشرعي، حيث امر وكيل النيابة بتسليم جثمان الطفل الى ذويه بعد التأكد من خلو الحادثة من الشبهات الجنائية.