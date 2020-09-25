محافظ سلفيت يصدر بياناً "مهماً" بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة





وفيما يلي نص البيان الذي نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك):



أمام حالة تفشي فيروس (كورونا) في بعض المناطق ككفر الديك وسلفيت، وبعد أن أغلقنا سلفيت سابقاً، وكذلك "كفر الديك" التي وبالرغم من الإغلاق لفترة طويلة، لا تزال حالات الإصابة بتزايد، فإننا نكتفي بالإغلاق المحدد سابقاً معتمدين على وعيكم بعدم المخالطة والاحتكاك وارتداء الكمامات والانتباه لأبنائكم طلبة المدارس، حيث تم تحديد وحصر المخالطين من قبل الطب الوقائي، وتم فحص من يجب فحصه.



وبنفس الوقت نرجو من المصابين الالتزام بالعزل، وكذلك المخالطين حيث أن خروجهم من منازلهم يشكل خطراً على الآخرين.. إننا نثق بوعيكم وقدرتكم على محاصرة الفيروس عبر كسر السلسلة من خلال التباعد والالتزام بإجراءات الوقاية واعتماد قاعدة أن كل من يقابلك قد يكون مصاباً وعليك عدم الاحتكاك به..



وأخيراً على لجان الطوارئ مراقبة ومتابعة التزام الذين يخضعون للحجر والعزل حيث أننا سنقدم أي مخترق للقضاء وسنتعامل بمنتهى الحزم مع أي شخص يخترق قواعد الحجر والعزل فصحة وأرواح الناس ليست رهينة بمزاج احد.



وقال المحافظ: "نرجو من المصابين الالتزام بالعزل، وكذلك المخالطين حيث أن خروجهم من منازلهم يشكل خطراً على الآخرين".