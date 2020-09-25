طالع: كشف أسماء "التنسيقات المصرية" المغادرين عبر معبر رفح يوم الأحد

كشفت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الجمعة، أسماء مسافري "التنسيقات المصرية" عبر معبر رفح يوم بعد غدٍ الأحد.





















رام الله - دنيا الوطنوأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: عن وصول كشف "التنسيقات المصرية" من قبل الجانب المصري، والمقرر مغادرتهم عبر معبر رفح بعد غدٍ الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس (كورونا) اليوم الجمعة، وفق الملاحظات الآتية:على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى نفس المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، وذلك اليوم الجمعة من الساعة 6:00 حتى 7:00 مساء.وأكدت هيئة المعابر والحدود، أنه من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.مرفق أسماء المسافرين بكشف التنسيقات المصرية: