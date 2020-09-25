شؤون فلسطينية

الاحتلال يجبر مقدسياً على استكمال هدم منزله

رام الله - دنيا الوطن
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة مواطناً مقدسياً من سكان مدينة القدس، على استكمال هدم منزله.

وأفادت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي وليد أبو ادهيم على استكمال هدم منزله في حي المدارس ببلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، والذي بدأ بهدمه قبل أسبوع.

والمنزل عبارة عن فيلا كبيرة مكونة من أربع شقق وتعيش فيه 4 عائلات مقدسية إضافة لمحلات تجارية يستأجرها مقدسيون تعد مصدر رزق لهم.

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