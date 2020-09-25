قوات الاحتلال تمنع المصلين من أداء الجمعة بالمسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة المصلين المقدسيين من خارج البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة من أداء صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وفي تصعيد متواصل ضد الأقصى والمقدسيين، منعت المصلين المتوجهين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى من الدخول للبلدة القديمة أو المسجد الأقصى، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثّفت من حواجزها العسكرية حول الأقصى، ومنعت غير سكان البلدة القديمة من الوصول للمسجد.



وكان مئات المصلين أدوا صلاة الجمعة عند بابي العامود والأسباط، احتجاجا على منع الاحتلال دخولهم لباحات الأقصى.