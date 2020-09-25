شؤون فلسطينية

غنيم يبحث مع ممثلة (يونيسيف) تطورات العمل بقطاع المياه الاحتياجات الطارئة بظل (كورونا)

غنيم يبحث مع ممثلة (يونيسيف) تطورات العمل بقطاع المياه الاحتياجات الطارئة بظل (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الجديدة في فلسطين لوتشيا إلمي، تطورات العمل في قطاع المياه والمستجدات الحالية على الاحتياجات الطارئة في ظل جائحة (كورونا).

وأكد غنيم خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام لله، اليوم الجمعة، التعاون البناء مع (يونيسيف) الذي تم من خلال العمل في مجالات إنسانية، ساهمت في سد احتياجات المواطنين بمجال التزود بالمياه، وعدد من المشاريع التي كان لها أثرا واضحا، خاصة في المناطق المهمشة وقطاع غزة.

ونوه الى أن سلطة المياه تسعى إلى تطوير التعاون، ليشمل جوانب وأطر مختلفة، تسهم في تطوير العمل، وتستجيب للاحتياجات الآنية.

وتحدث حول سبل دعم (يونيسيف) لقطاع المياه في فلسطين، أهمها توسعة شبكة مياه يطا، حيث تم توريد قطع الغيار اللازمة لها، والانتهاء من تنفيذ الجزء الأول بقيمة مالية بلغت 222 ألف دولار، وخطوات البدء الفعلي لمشروع يطا.

وشدد غنيم على ضرورة الإسراع في إعداد التصاميم، وطرح العطاءات لأهمية المشروع للمنطقة التي تعاني أزمة مائية، ازدادت حدتها خلال جائحة (كورونا).

وبحث الطرفان مشروع توسعة شبكة مياه الظاهرية، وتوفير المعدات اللازمة والبالغة قيمتها الإجمالية نحو 350 ألف دولار.

وتطرقا الى استجابة (يونيسيف) لدعم احتياجات مزودي الخدمات في ظل جائحة (كورونا)، وتوفير المعدات والمواد بناء على المسوحات التي تمت من قبل سلطة المياه، حيث عملت على توفير دعم مالي بلغ 275 ألف دولار، خصص ما يقارب 50 الف دولار الى قطاع غزة، و225 ألف دولار للضفة.

وناقشا تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من محطة التحلية في قطاع غزة، لتوفير كميات مياه إضافية من خلال رفع قدرتها الانتاجية من 6 آلاف إلى 20 ألف متر مكعب يوميا.

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