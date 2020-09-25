مستوطنون يحرقون عشرات أشجار الزيتون في بيت لحم

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أحرق مستوطنون، اليوم الجمعة، عشرات أشجار الزيتون المعمرة في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، بأن المستوطنين أحرقوا 50 شجرة زيتون معمرة في منطقة وادي الشام جنوب غرب الخضر، تعود ملكيتها للمواطن أمين خضر صلاح.



وصعّد المستوطنون من اعتداءاتهم على أراضي المواطنين في بلدة الخضر، تمثلت بالاستيلاء على أرضيهم، ومنعهم من الوصول إليها.