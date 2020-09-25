إسرائيل: الإغلاق القُطري الشامل يدخل حيز التنفيذ ولمدة أسبوعين





يأتي ذلك عقب تفاقم الحالة الوبائية ووصول معدل الإصابات اليومي إلى نحو 7000، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وميدانيًا انتشر الآلاف من أفراد الشرطة في الطرق الرئيسة ومشارف المدن لفرض الإغلاق، وأوضحت الشرطة أنها لن تتهاون مع كل من يخرق الإغلاق.



وانتهت بدون تصويت، جلسة لجنة القانون والدستور والقضاء البرلمانية بشأن مشروع قانون (كورونا) الخاص بالإغلاق الشامل، وذلك بأعقاب الخلافات بشأن المظاهرات.



ودعا (ليكود) (أزرق أبيض) والمستشار القانوني للحكومة إلى إبداء المسؤولية والمصادقة على تقييدها، وقال: إن للمعارضة ما وصفه بهوس لمواصلة مهرجان المظاهرات.





واقترح الحزب تمرير هذا البند بصورة مؤقتة بواسطة أنظمة لحالة طوارئ، واستمرار مناقشة القضية الأسبوع المقبل .



وأبلغ المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت أعضاء اللجنة بأنه لا يمكن تقييد المظاهرات بمقتضى أنظمة حالة الطوارئ في وقت تعمل فيه (كنيست)، وذلك بخلاف ما كان عليه الوضع خلال الموجة الأولى من الوباء.



وقال رئيس المعارضة، (يئير لبيد): إن هناك مصالح تجارية مهددة بالإفلاس، وكل ما يهم رئيس الوزراء هو هل تكون هناك مظاهرات ام لا .



رام الله - دنيا الوطندخل في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة، الإغلاق القُطري الشامل الذي قرر (كابينت كورونا)، في إسرائيل فرضه لمدة أسبوعين، حيز التنفيذ.