الداخلية بغزة: نتابع فقدان آثار ثلاثة صيادين على الحدود البحرية مع مصر

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، فقدان آثار ثلاثة صيادين بالقرب من الحدود البحرية مع مصر جنوب القطاع.





وقالت الوزارة، في تصريح للناطق باسمها إياد البزم: "تتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني فقدان آثار ثلاثة صيادين فلسطينيين قرب الحدود البحرية مع مصر جنوب قطاع غزة، أثناء عملهم الليلة الماضية، والجهات المختصة تُجري اتصالات مع الجانب المصري لمعرفة مصيرهم".





وفي وقت سابق، أعلن مسؤول لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر، صباح اليوم الجمعة، عن استشهاد صيادان واعتقال ثالث من غزة في الجانب المصري.



وقال بكر عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك): الحديث.. عن استشهاد صيادان واعتقال ثالث اشقاء من عائلة الزعزوع.



وأضاف " ما زالت الأمور غير واضحة خاصه وان الحادث في البحر من الجهة المصرية".





رام الله - دنيا الوطن