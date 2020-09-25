صحة غزة: وفاة الدكتور محمد نعمان ابو هربيد بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، عن وفاة الدكتور محمد نعمان أبو هربيد (68) عام جراء إصابته بفيروس (كورونا).



وأوضحت الصحة أن الدكتور أبو هربيد توفى في مستشفى غزة الأوروبي وهو مريض فشل كلوي.



وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل (45) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفادت الوزارة عبر ملخص التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، بأن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 682 عينة



فيما كشفت عن تعافي 90 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا بقطاع غزة.



وأوضحت الصحة أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2658 اصابة منها: حالات نشطة حاليا 1701 حالة

ومتعافين 940 حالة، ووفيات 17.



في ذات السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، صباح اليوم الجمعة، أن نسبة الإصابة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الماضية بلغت 6.5 % من مجمل الفحوصات وهذا يعيدنا إلى بداية تفشي الوباء داخل المجتمع.



وأضاف القدرة في تصريح صحفي: ارتفاع نسبة الإصابات بـ(كورونا) يجعل تفشي الوباء في قطاع غزة مقلق وخطير ويحتاج مزيد من الوقت لاحتوائه.



وكشف بدوره عن تجدد الخطورة في بؤر التفشي بعد تثبيطها في بعض المناطق سببه الاستهتار والسلوك غير المنضبط من المواطنين، مردفاً "نقص مواد الفحص تسبب بتراجع عدد العينات التي استطاع المختبر المركزي فحصها خلال الساعات الماضية".



وأكد على أن المرحلة التي يمر بها قطاع غزة من تفشي الوباء خطيرة وتحتاج أن تتضافر الجهود للخروج منها بأقل الخسائر.



وأهاب بكافة المواطنين عدم التراخي والاستهتار لحظة واحدة في حماية انفسهم ومن حولهم بالمحافظة على ارتداء الكِمامة وتطهير اليدين والتباعد الجسدي.