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لبنان يسلم مصر 3 متهمين بالاغتصاب في قضية (فيرمونت)

لبنان يسلم مصر 3 متهمين بالاغتصاب في قضية (فيرمونت)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت السلطات اللبنانية عبر الإنتربول الدولي، ثلاثة من المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة بأحد الفنادق في القاهرة، الشهيرة بحادثة "الفيرمونت"، إلى السلطات المصرية.

وذكر بيان للنيابة العامة المصرية أنها تلقت إخطارا من الإنتربول بإلقاء القبض على "أ.ط، ع.ح وشقيقه خ"، المتهمين في واقعة التعدي على فتاة في فندق "فيرمونت نيل سيتي" بالقاهرة، بناء على طلب من مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة بالقبض عليهم في العاصمة اللبنانية بيروت، وفق ما نقله موقع (النشرة). 

وأضاف البيان أن إجراءات ترحيلهم بدأت اليوم، إذ أقلعت الطائرة التي تقلهم في غضون الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وأن النيابة العامة ستستجوبهم بعد وصولهم، في إطار استئناف التحقيقات.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت نهاية الشهر الماضي عن تسلم مديرية قوى الأمن الداخلي في 27 أغسطس خطابا من الإنتربول المصري يتضمن أسماء سبعة مواطنين مصريين موجودين في لبنان، متهمين باغتصاب فتاة، وبعد التحري تبين أن خمسة من المتهمين زاروا الأراضي اللبنانية، فيما غادر اثنان منهم ليتبقى ثلاثة متهمين، وهم "أ.ط والشقيقان ع.ح، خ.ح".

وأضافت الوكالة اللبنانية أن المتهمين غادروا الفنادق تاركين الحقائب، في ما بدا أنها محاولة للهرب من قوات الأمن اللبنانية، التي دهمت مكانهم وألقت القبض عليهم في بلدة فتقا بتاريخ 28 أغسطس.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس 3 متهمين احتياطا مدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأخلت سبيل 3 آخرين في حال سداد كل منهم ضمانا ماليا قدره 100 ألف جنيه (6338 دولارا)، وآخر بضمان محل إقامته. 

كما قررت النيابة عرض المتهمين على الطب الشرعي لتحديد مدى تعاطيهم المخدرات، إضافة إلى تفريغ ما على هواتفهم من رسائل. يذكر أن المتهم "أ.ط" هو نجل مدرب كرة قدم شهير.

ونقلت مواقع إعلامية مصرية أن جهات التحقيق جددت مخاطبة الإنتربول لضبط نجل رجل أعمال شهير، والموجود في لندن حاليا، لوجود معلومات تشير إلى تورطه في القضية أيضا.

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