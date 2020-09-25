عاجل

  • الداخلية بغزة: نتابع فقدان آثار ثلاثة صيادين على الحدود البحرية مع مصر

شؤون فلسطينية

داخلية غزة تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم الإثنين

داخلية غزة تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم الإثنين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح يوم الإثنين القادم 28 سبتمبر 2020، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس (كورونا) وفق الملاحظات الآتية:

وطالبت الداخلية كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، وذلك غداً السبت من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.

وختمت: من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.

مرفق كشف المسافرين ليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة: نتابع فقدان آثار ثلاثة صيادين على الحدود البحرية مع مصر

الداخلية بغزة: نتابع فقدان آثار ثلاثة صيادين على الحدود البحرية مع مصر

صحة غزة: وفاة الدكتور محمد نعمان ابو هربيد بفيروس (كورونا)

صحة غزة: وفاة الدكتور محمد نعمان ابو هربيد بفيروس (كورونا)

أمين عام حركة الجهاد يستقبل وفدًا من جبهة التحرير الفلسطينية

أمين عام حركة الجهاد يستقبل وفدًا من جبهة التحرير الفلسطينية

شاهد ماذا قالت سفيرة إسرائيل بمصر عن الجهود المبذولة لتحقيق الهدوء مع غزة؟

شاهد ماذا قالت سفيرة إسرائيل بمصر عن الجهود المبذولة لتحقيق الهدوء مع غزة؟

شاهد: إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مسيرة في نابلس

شاهد: إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مسيرة في نابلس

الكيلة: خمس وفيات و452 إصابة جديدة بـ(كورونا) و368 حالة تعافٍ بالضفة وغزة

الكيلة: خمس وفيات و452 إصابة جديدة بـ(كورونا) و368 حالة تعافٍ بالضفة وغزة

صور: &#34;البحرية&#34; تواصل متابعة عمل الصيادين وإغلاق شاطئ البحر

صور: "البحرية" تواصل متابعة عمل الصيادين وإغلاق شاطئ البحر

نيابة غزة تكشف مستجدات مقتل الصراف &#34;البشيتي&#34;..وتفتح تحقيق بتسريب صور مسرح الجريمة

نيابة غزة تكشف مستجدات مقتل الصراف "البشيتي"..وتفتح تحقيق بتسريب صور مسرح الجريمة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

أمين عام حركة الجهاد يستقبل وفدًا من جبهة التحرير الفلسطينية

أمين عام حركة الجهاد يستقبل وفدًا من جبهة التحرير الفلسطينية

صور: &#34;البحرية&#34; تواصل متابعة عمل الصيادين وإغلاق شاطئ البحر

صور: "البحرية" تواصل متابعة عمل الصيادين وإغلاق شاطئ البحر

الاحتلال يحطم محتويات منزل بالسيلة الحارثية بجنين ويستولي على مبلغ من المال

الاحتلال يحطم محتويات منزل بالسيلة الحارثية بجنين ويستولي على مبلغ من المال

جنين: أسير من كفردان غرب جنين يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

جنين: أسير من كفردان غرب جنين يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

صور: الصحة بغزة تبدأ بسحب عينات فحص (كورونا) للمواطنين المقرر سفرهم الأحد

صور: الصحة بغزة تبدأ بسحب عينات فحص (كورونا) للمواطنين المقرر سفرهم الأحد

اقتحامات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة

اقتحامات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة

الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل في الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل في الخليل

رئيس اتحاد جزر القمر: الشعب الفلسطيني يتعرض لاضطهاد كبير ولا بد من إيجاد حل

رئيس اتحاد جزر القمر: الشعب الفلسطيني يتعرض لاضطهاد كبير ولا بد من إيجاد حل

منوعات

شاهد: &#34;فجر السعيد&#34;ترد على الاتهامات التي تلاحق المدافعين عن التطبيع مع إسرائيل بالكويت

شاهد: "فجر السعيد"ترد على الاتهامات التي تلاحق المدافعين عن التطبيع مع إسرائيل بالكويت

شاهد: فنان لبناني يثير الانتقادات بتقبيله ماعز.. &#34;قبلة في زمن (كورونا)&#34;

شاهد: فنان لبناني يثير الانتقادات بتقبيله ماعز.. "قبلة في زمن (كورونا)"

فنان يكشف كيف نجا من الموت مع هيفا وهبي

فنان يكشف كيف نجا من الموت مع هيفا وهبي

تصاريح نارية: مايا دياب تنتقد جوليا بطرس.. وتستعد لدخول مجلس النواب؟

تصاريح نارية: مايا دياب تنتقد جوليا بطرس.. وتستعد لدخول مجلس النواب؟

شاهد: أمل طالب تكشف نتيجة الـpcr بفيديو طريف.. فهل أُصيبت بـ(كورونا)؟

شاهد: أمل طالب تكشف نتيجة الـpcr بفيديو طريف.. فهل أُصيبت بـ(كورونا)؟

إليكم الصور الأولى لحفيدة إيلي صعب

إليكم الصور الأولى لحفيدة إيلي صعب

شاهد: ضحك وعفوية.. هكذا كانت نادين نسيب نجيم قبل اسبوع من الإنفجار

شاهد: ضحك وعفوية.. هكذا كانت نادين نسيب نجيم قبل اسبوع من الإنفجار

جو رعد يطلق أغنية خاصّة بالسعودية

جو رعد يطلق أغنية خاصّة بالسعودية

شاهد: هل عاد جورج وسوف إلى لعب القمار من جديد ؟

شاهد: هل عاد جورج وسوف إلى لعب القمار من جديد ؟

والد حلا شيحة يكشف حقيقة ارتباط إبنته بالداعية معز مسعود

والد حلا شيحة يكشف حقيقة ارتباط إبنته بالداعية معز مسعود

عربي

&#34;أزمة بيض في لبنان&#34;.. إليكم التفاصيل

"أزمة بيض في لبنان".. إليكم التفاصيل

مصر: 138 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 138 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بسبب (كورونا).. السعودية تعلق الرحلات الجوية من الهند وإليها

بسبب (كورونا).. السعودية تعلق الرحلات الجوية من الهند وإليها

الإمارات: استئناف إصدار التأشيرات للأجانب ما عدا تصاريح العمل

الإمارات: استئناف إصدار التأشيرات للأجانب ما عدا تصاريح العمل