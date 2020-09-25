داخلية غزة تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح يوم الإثنين القادم 28 سبتمبر 2020، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس (كورونا) وفق الملاحظات الآتية:
وطالبت الداخلية كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، وذلك غداً السبت من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح يوم الإثنين القادم 28 سبتمبر 2020، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس (كورونا) وفق الملاحظات الآتية:
وطالبت الداخلية كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، وذلك غداً السبت من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.
وختمت: من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.
مرفق كشف المسافرين ليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020
مرفق كشف المسافرين ليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020
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