شاهد: سقوط طائرة تدريب شمال غرب طهران

رام الله - دنيا الوطنسقطت طائرة تدريب صغيرة في مطار آزادي نطرآباد التابع لمحافظة كرج قرب العاصمة الإيرانية طهران، مما أدى إلى إصابة مدرب الطيران والطيار الطالب بجروح.وقال رئيس منظمة الطوارئ بمدينة كرج إن طائرة غير عسكرية ذات محرك واحد، انطلقت من محافظة قزوين (شمال) وسقطت قرب محافظة كرج، مشيرا إلى أنه تم إرسال مروحية وسيارتي إسعاف إلى مكان الحادثة، وفق (روسيا اليوم).من جانبه قال أفشين كيا، مشرف مطار آزادي نظر آباد، إن الحالة الصحية لمدرب الطيران وطالبه جيدة، مشيرا إلى إصابة المدرب بكسور، وقال إنه لم يتبين بعد سبب سقوط الطائرة.