شاهد ماذا قالت سفيرة إسرائيل بمصر عن الجهود المبذولة لتحقيق الهدوء مع غزة؟





وعن التقدم في المحاولات المصرية مع حماس للتواصل إلى صفقة والإفراج عن جنود إسرائيل بغزة، أجابت: هذا الأمر مهم جداً لمصر، حيث أنهم يعيرونه إهتماماً كبيراً ويبذلون من أجله جهود كبيرة، فالهدوء مع قطاع غزة مهم جداً بالنسبة لمصر، وانهم يعتقدون أن عليهم التوصل لاتفاق مصالحة بين غزة والضفة الغربية كمرحلة أولى.





وأكملت: ومن ثم سيكون من الممكن الحديث عن اتفاقيات كبيرة، وانا لا اعلم شيء عن جنودنا في قطاع غزة، ولكنني أعتقد بأن جزء من هذه الوساطات، فلدينا تجربة ناجحة في الإفراج عن شليط بمساعدة مصر.





وحول تطرق المصريين لاتفاقيات السلام، قالت: القيادة السياسية المصرية باركت الاتفاقيات التي تمت بين دول الخليج وإسرائيل، وأنا اعتقد أن مصر جسدت نموذجاً مثالياً للسلام، فهي أول من وقع اتفاقيات سلام، ولولاها لما استطعنا أن نوقع اتفاقيات مع دول أخرى كالأردن.





وقد تسلم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة إلى القاهرة، أميرة أورون، وهي أول امرأة تتولى المنصب منذ اتفاق السلام بين البلدين.



وتأتي أورون، التي تتحدث العربية بطلاقة والخبيرة في شؤون الشرق الأوسط، خلفا لدافيد جوفرين.



وشغلت أورون في السابق منصب سفيرة لإسرائيل في تركيا في 2014، كما ترأست إدارة العلاقات الاقتصادية في الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية.



ولن تكون هذه المرة الأولى التي تخدم أوروون في مصر، إذ سبق أن عملت نائبة لمدير قسم الإعلام في العالم العربي في السفارة الإسرائيلية في مصر.



وقد تسلم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أوراق اعتماد السفيرة الإسرائيلية الجديدة إلى القاهرة، أميرة أورون، وهي أول امرأة تتولى المنصب منذ اتفاق السلام بين البلدين.وتأتي أورون، التي تتحدث العربية بطلاقة والخبيرة في شؤون الشرق الأوسط، خلفا لدافيد جوفرين.وشغلت أورون في السابق منصب سفيرة لإسرائيل في تركيا في 2014، كما ترأست إدارة العلاقات الاقتصادية في الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية.ولن تكون هذه المرة الأولى التي تخدم أوروون في مصر، إذ سبق أن عملت نائبة لمدير قسم الإعلام في العالم العربي في السفارة الإسرائيلية في مصر.

رام الله - دنيا الوطنقالت السفيرة الإسرائيلية الجديدة في القاهرة، أميرة أورون، عن الجهود المبذولة لتحقيق الهدوء مع غزة: أنا أأمل في ظل جميع الأحداث الإيجابية الدراماتيكية التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع والأيام الأخيرة بمبادرة رئيس الحكومة نتنياهو، أن نرى أيضاً عودة الفلسطينيون لطاولة المفاوضات، لأنه لا يوجد أي طريق أخر، يجب علينا أن نتحدث وأن نجد حل.