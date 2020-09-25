"أزمة بيض في لبنان".. إليكم التفاصيل

البيض يشعل أزمة



تداعى العشرات من مربي الدواجن في البقاع الى إجتماع عقد في مقر تعاونية انتاج البيض في زحلة، رافعين الصوت عاليا نحو كارثة تهريب الفروج والبيض من الداخل السوري الى الاراضي اللبنانية كافة، بحسب ما أفادت "الوطنية للإعلام".



وطالب المربون: "بمكافحة هذه الظاهرة التي تدخل الاراضي اللبنانية وتفرغ حمولتها من دون تعب وبدون أي رادع والمستودعات عند تجار المنطقة مملوءة بصناديق البيض المهربة"، لافتين إلى "ان التهريب ادى الى افلاس عشرات المزارعين وخسارة المليارات وصرف اكثر من 400 عامل في الاسابيع الماضية".



وطالب المجتمعون "الرؤساء والوزارات المعنية وقائد الجيش وقادة الاجهزه الامنية ومديرية الجمارك العمل الجاد لوقف التهريب".



واتفق المجتمعون على "تشكيل لجنة تزور قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير عام الجمارك اللبنانية ووضعهما في أجواء كارثتهم، وأيضا زيارة الوزارات المعنية وحثها على الضرب بيد من حديد".





وطلبوا من التجار الامتناع عن شراء البضائع المهربة لانهم يسهلون عملية التهريب".



وأكد المربون انه "في حال فشل هذه الاتصالات، سيعمدون الى التصعيد والاعتصام في ساحة رياض الصلح واقفال الطرق الرئيسية".

رام الله - دنيا الوطنشهدت مناطق لبنانية مختلفة طوابير من الناس ينتظرون دورهم للتمكن من دخول محال بيع البيض لشرائه قبل نفاده في الأسواق.وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) في لبنان صور لطوابير من المواطنين أمام محلات بيع الدجاج والبيض خوفا من ارتفاع الأسعار عليه خصوصا بعد معلومات عن توجه الدولة رفع الدعم عن البيض.وانقطع البيض من الأسواق اللبنانية بسبب رفض المزارع تسليم التجار وفق السعر الذي حُدد من جهة، وتمنع التجار من جهة أخرى عن البيع في انتظار رفع السعر.