مقتل شرطي بإطلاق نار في لندن





رام الله - دنيا الوطنأعلنت شرطة لندن عن مقتل عنصر لها رميا بالرصاص داخل مركز "كرويدون" للشرطة جنوبي المدينة اليوم الجمعة.وأكدت الشرطة اعتقال الشخص منفذ الاعتداء المسلح، وهو كذلك مصاب بجروح ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وذلك وفق ما نقلته (رويترز).ونفت الشرطة أن تكون وحداتها استخدمت السلاح لاعتقال الجاني وهو شاب يبلغ 23 من العمر، مشيرة إلى أنها لا تعرف كيف أصيب هذا الشخص، وأنها في انتظار نتائج التحقيق الجارية حاليا.من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع بعد أن نقل الشاب إلى مركز الشرطة حيث أخرج مسدسا لم يتم العثور عليه عند توقيفه، وأطلق النار على ضابط شرطة، قبل أن يطلق النار على نفسه في الرأس.وقالت كريسيدا ديك، رئيسة شرطة لندن، "إنه حادث مروع حقا، لقي فيه أحد زملائنا مصرعه في أكثر الظروف مأساوية".يذكر أن ضاحية لندن التي وقع فيها الحادث، معروفة بانتشار الجريمة والمخدرات.