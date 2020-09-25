دولي

10 دول أوروبية تعلن رسميا بدء المرحلة الثانية من جائحة (كورونا)

10 دول أوروبية تعلن رسميا بدء المرحلة الثانية من جائحة (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت 10 دول أوروبية رسميا بدء المرحلة الثانية من تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

ويتعلق الأمر ببلجيكا والبوسنة وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وهولندا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا، وفق (روسيا اليوم). 

وكان الاتحاد الأوروبي دق ناقوس الخطر، اليوم الخميس، بشأن الفيروس قائلا إن الوباء الآن أسوأ مما كان عليه خلال فترة الذروة في مارس بالعديد من البلدان الأعضاء.

وحذرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس، من أنه "في بعض الدول الأعضاء، أصبح الوضع الآن أسوأ مما كان عليه خلال ذروة شهر مارس".

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