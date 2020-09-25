الاحتلال يحطم محتويات منزل بالسيلة الحارثية بجنين ويستولي على مبلغ من المال

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وداهمت منزل أحد المواطنين، وحطمت محتوياته، واستولت على مبلغ من المال.



وأفاد المواطن عدنان يوسف جرادات وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا منزله، وفتشوه وحطموا محتوياته، واستجوبوا أفراد عائلته، واستولوا على مبلغ 6400 شيقل.



وأكدت مصادر محلية في البلدة، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.