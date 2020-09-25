جنين: أسير من كفردان غرب جنين يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير حسام عابد (39 عاماً)، من بلدة كفردان غرب مدينة جنين، اليوم الجمعة، عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال.



وأوضح منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين للوكالة الفلسطينية الرسمية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عابد بتاريخ 25/09/2003م؛ وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى (55 عاماً ونصف).



وأشار سمور إلى أن الأسير عابد يقبع حالياً في سجن رامون؛ وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلته بتاريخ 14/07/2003.