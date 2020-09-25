صور: الصحة بغزة تبدأ بسحب عينات فحص (كورونا) للمواطنين المقرر سفرهم الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أنه بدأت بسحب عينات فحص (كورونا) للمواطنين المقرر سفرهم عبر معبر رفح البري الأحد القادم ضمن آليات السفر الجديدة.وقد نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح يوم الأحد القادم 27 سبتمبر 2020، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس (كورونا) وفق الملاحظات الآتية:1. على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، وذلك غداً الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.2. من يمتنع عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.