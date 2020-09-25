اقتحامات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، عدة مناطق بالضفة الغربية.



وداهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة سلواد، شرق رام الله، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان.



وافادت مصادر محلية بان قوات الاحتلال حطمت أجزاء من النصب التذكاري المقام على مدخل بلدة سلواد.



كما اغلق جيش الاحتلال، مداخل البلدة بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها.



وذكر موقع 0404 الإسرائيلي، أن شبان قاموا بإلقاء زجاجات حارقة على بوابة مستوطنة عوفرا قرب سلواد من خلال سيارة مسرعة.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن اعتقالات او إصابات.



وفي سيلة الحارثية غرب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، البلدة وداهمت منزل عدنان يوسف جرادات في السيلة وفتشته واستولت على مبلغ مالي للعائلة.



وافادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال عاثوا خرابا في المنزل خلال التفتيش الذي استمر لساعات قبل انسحابهم من البلدة.



ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية، ارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكا، شملت اعتقال (393) مواطنا، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر يونيو الذي سبقه.



ونفذت قوات الاحتلال (280) اقتحاما لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزا، كما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.



وبين التقرير أن مناطق بيت لحم والقدس والخليل، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (292، 279، 254) انتهاكا على التوالي.