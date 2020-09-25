بعد تجميدها منذ فبراير.. (نتياهو) يأمر ببناء (5000) وحدة استيطانية بالضفة





وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن قرار نتنياهو الجديد باستئناف بناء الوحدات الإستطانية بالضفة الغربية جاء بعد تجميد البناء منذ فبراير حتى لا يعرض اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين للخطر.





وأفادت القناة، أن رؤساء مجالس مستوطنات الضفة، هددوا مؤخراً بالخروج في مظاهرات على نطاق واسع ضد نتنياهو إذا لم يستأنف الاستيطان الأمرالذي وضعه في موقف سياسي حرج حال خروج مظاهرات ضده من اليمين واليسار في آن واحد.





رام الله - دنيا الوطنكشف موقع القناة 7 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمر مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية بالانعقاد مباشرة بعد عيد بهجة التوراة للترويج لبناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.