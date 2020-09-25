القدرة: الوضع مُقلق وخطير..نسبة (كورونا) بالقطاع (6.5 %) مما يعيدنا لبداية تفشي الوباء

وأضاف القدرة في تصريح صحفي: ارتفاع نسبة الإصابات بـ(كورونا) يجعل تفشي الوباء في قطاع غزة مقلق وخطير ويحتاج مزيد من الوقت لاحتوائه.



وكشف بدوره عن تجدد الخطورة في بؤر التفشي بعد تثبيطها في بعض المناطق سببه الاستهتار والسلوك غير المنضبط من المواطنين، مردفاً "نقص مواد الفحص تسبب بتراجع عدد العينات التي استطاع المختبر المركزي فحصها خلال الساعات الماضية".



وأكد على أن المرحلة التي يمر بها قطاع غزة من تفشي الوباء خطيرة وتحتاج أن تتضافر الجهود للخروج منها بأقل الخسائر.



وأهاب بكافة المواطنين عدم التراخي والاستهتار لحظة واحدة في حماية انفسهم ومن حولهم بالمحافظة على ارتداء الكِمامة وتطهير اليدين والتباعد الجسدي.







رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، صباح اليوم الجمعة، أن نسبة الإصابة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الماضية بلغت 6.5 % من مجمل الفحوصات وهذا يعيدنا إلى بداية تفشي الوباء داخل المجتمع.