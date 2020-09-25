الصحة: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة..وتعافي 90





وأفادت الوزارة عبر ملخص التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، بأن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 682 عينة





فيما كشفت عن تعافي 90 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا بقطاع غزة.





وأوضحت الصحة أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2658 اصابة منها: حالات نشطة حاليا 1701 حالة

ومتعافين 940 حالة، ووفيات 17.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل (45) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.