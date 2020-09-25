دولي

تركيا تستعد لإطلاق قمرها الصناعي (تركسات 5A)

تركيا تستعد لإطلاق قمرها الصناعي (تركسات 5A)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تستعد تركيا لإطلاق قمرها الصناعي (تركسات 5A)، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لتوسع بذلك شبكتها التي تمتلكها في الفضاء.

وبحسب وكالة (الأناضول) التركية، فإن تركيا تمتلك في الوقت الحالي 6 أقمار صناعية نشطة، 3 منها للاتصالات، و3 للاستطلاع.

وأطلقت تركيا قمرها الصناعي الأول في 10 أغسطس/ آب 1994.

ويعد (تركسات 5A) من الجيل الخامس للأقمار الصناعية، ومن المرتقب أن يتم إطلاقه إلى المدار 31 درجة شرقا، أواخر نوفمبر المقبل.

وتهدف أنقرة من إطلاق (تركسات 5A)، إلى إدخال كافة المناطق الممتدة من الجمهوريات التركية وصولا إلى الصين في آسيا، إضافة إلى إفريقيا وأوروبا، ضمن نطاق تغطيتها، ما يعني أن ملايين من سكان العالم سيتمكنون من التواصل عبر الأقمار الصناعية التركية.

وعقب إطلاق (تركسات 5A)، ستعمل تركيا على إنتاج الجيل الجديد من القمر الصناعي (تركسات 5B) محليا، وإدخاله الخدمة بحلول عام 2021.

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