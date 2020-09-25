معاريف: السودان وعُمان سيوقعان اتفاق تطبيع الأسبوع المقبل





وقالت الصحيفة، صباح اليوم الجمعة، إن هناك احتمالات كبيرة، لأن يتم الإعلان عن توقيع اتفاقيات بين إسرائيل، وكل من السودان وعُمان الأسبوع القادم.





وأضافت الصحيفة، أنه بفضل دعم وتنسيق الولايات المتحدة الأمريكية، تم تحقيق التقدم في مباحثات تطبيع العلاقات بين إسرائيل، وكل من السودان وعمان.





ولفتت الصحيفة الإسرائيلية الى أن سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة، كيلي كرافت، صرحت بالأمس، أن دولة عربية ستعلن قريبا عن توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل.





وأشارت معاريف، الى أن العلاقات بين إسرائيل وعمان جيدة، وأن نتنياهو أجرى زيارة سرية للسلطنة بالعام 2018، والتقى خلالها بالسلطان قابوس بن سعيد.



كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، النقاب عن وجود تقدم كبير في المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكل من عمان والسودان، بشان توقسع اتفاقيات سلام وتطبيع مع إسرائيل.