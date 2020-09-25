عربي

معاريف: السودان وعُمان سيوقعان اتفاق تطبيع الأسبوع المقبل

معاريف: السودان وعُمان سيوقعان اتفاق تطبيع الأسبوع المقبل
صورة أرشيفية
كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، النقاب عن وجود تقدم كبير في المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكل من عمان والسودان، بشان توقسع اتفاقيات سلام وتطبيع مع إسرائيل. 

وقالت الصحيفة، صباح اليوم الجمعة، إن هناك احتمالات كبيرة، لأن يتم الإعلان عن توقيع اتفاقيات بين إسرائيل، وكل من السودان وعُمان الأسبوع القادم. 

وأضافت الصحيفة، أنه بفضل دعم وتنسيق الولايات المتحدة الأمريكية، تم تحقيق التقدم في مباحثات تطبيع العلاقات بين إسرائيل، وكل من السودان وعمان.

 ولفتت الصحيفة الإسرائيلية الى أن سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة، كيلي كرافت، صرحت بالأمس، أن دولة عربية ستعلن قريبا عن توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل. 

وأشارت معاريف، الى أن العلاقات بين إسرائيل وعمان جيدة، وأن نتنياهو أجرى زيارة سرية للسلطنة بالعام 2018، والتقى خلالها بالسلطان قابوس بن سعيد.

أخبار ذات صلة

مصر: 138 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 138 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بسبب (كورونا).. السعودية تعلق الرحلات الجوية من الهند وإليها

بسبب (كورونا).. السعودية تعلق الرحلات الجوية من الهند وإليها

الإمارات: استئناف إصدار التأشيرات للأجانب ما عدا تصاريح العمل

الإمارات: استئناف إصدار التأشيرات للأجانب ما عدا تصاريح العمل

قطر ترفض تسلم رئاسة الجامعة العربية بدلًا من فلسطين

قطر ترفض تسلم رئاسة الجامعة العربية بدلًا من فلسطين

فايز السراج: ليبيا ترفض أي تفاهمات لم يُوافق عليها الفلسطينيون

فايز السراج: ليبيا ترفض أي تفاهمات لم يُوافق عليها الفلسطينيون

ملك البحرين: اتفاق السلام مع إسرائيل جاء مقابل وقف ضم أراض فلسطينية

ملك البحرين: اتفاق السلام مع إسرائيل جاء مقابل وقف ضم أراض فلسطينية

مصر تحذر من اقتراب الفيضان وتدعو المواطنين لاتخاذ ما يلزم

مصر تحذر من اقتراب الفيضان وتدعو المواطنين لاتخاذ ما يلزم

مصر تحذر من اقتراب الفيضان وتدعو المواطنين لاتخاذ ما يلزم

مصر تحذر من اقتراب الفيضان وتدعو المواطنين لاتخاذ ما يلزم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

اقتحامات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة

اقتحامات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة

الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل في الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل في الخليل

رئيس اتحاد جزر القمر: الشعب الفلسطيني يتعرض لاضطهاد كبير ولا بد من إيجاد حل

رئيس اتحاد جزر القمر: الشعب الفلسطيني يتعرض لاضطهاد كبير ولا بد من إيجاد حل

الخليل: لجان السلامة العامة تخالف ثلاث منشآت وتوجه التنبيه لـ 13

الخليل: لجان السلامة العامة تخالف ثلاث منشآت وتوجه التنبيه لـ 13

البكري يستنكر إعلان الاحتلال نيته مصادرة 17 موقعاً في قلب الخليل

البكري يستنكر إعلان الاحتلال نيته مصادرة 17 موقعاً في قلب الخليل

عشراوي: الاتفاق على إجراء الانتخابات خطوة مهمة نحو تجديد وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني

عشراوي: الاتفاق على إجراء الانتخابات خطوة مهمة نحو تجديد وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني

زملط يدعو الحكومة البريطانية لتبني توصيات البرلمان بالاعتراف بدولة فلسطين

زملط يدعو الحكومة البريطانية لتبني توصيات البرلمان بالاعتراف بدولة فلسطين

&#34;الخارجية&#34;: 254 وفاة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية منذ بداية الجائحة

"الخارجية": 254 وفاة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية منذ بداية الجائحة

منوعات

شاهد: فنان لبناني يثير الانتقادات بتقبيله ماعز.. &#34;قبلة في زمن (كورونا)&#34;

شاهد: فنان لبناني يثير الانتقادات بتقبيله ماعز.. "قبلة في زمن (كورونا)"

فنان يكشف كيف نجا من الموت مع هيفا وهبي

فنان يكشف كيف نجا من الموت مع هيفا وهبي

تصاريح نارية: مايا دياب تنتقد جوليا بطرس.. وتستعد لدخول مجلس النواب؟

تصاريح نارية: مايا دياب تنتقد جوليا بطرس.. وتستعد لدخول مجلس النواب؟

شاهد: أمل طالب تكشف نتيجة الـpcr بفيديو طريف.. فهل أُصيبت بـ(كورونا)؟

شاهد: أمل طالب تكشف نتيجة الـpcr بفيديو طريف.. فهل أُصيبت بـ(كورونا)؟

إليكم الصور الأولى لحفيدة إيلي صعب

إليكم الصور الأولى لحفيدة إيلي صعب

شاهد: ضحك وعفوية.. هكذا كانت نادين نسيب نجيم قبل اسبوع من الإنفجار

شاهد: ضحك وعفوية.. هكذا كانت نادين نسيب نجيم قبل اسبوع من الإنفجار

جو رعد يطلق أغنية خاصّة بالسعودية

جو رعد يطلق أغنية خاصّة بالسعودية

شاهد: هل عاد جورج وسوف إلى لعب القمار من جديد ؟

شاهد: هل عاد جورج وسوف إلى لعب القمار من جديد ؟

والد حلا شيحة يكشف حقيقة ارتباط إبنته بالداعية معز مسعود

والد حلا شيحة يكشف حقيقة ارتباط إبنته بالداعية معز مسعود

إلغاء قضية نفي نسب أولاد هالة صدقي لها.. والأخيرة تعلّق

إلغاء قضية نفي نسب أولاد هالة صدقي لها.. والأخيرة تعلّق

عربي

مصر: 138 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 138 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بسبب (كورونا).. السعودية تعلق الرحلات الجوية من الهند وإليها

بسبب (كورونا).. السعودية تعلق الرحلات الجوية من الهند وإليها

الإمارات: استئناف إصدار التأشيرات للأجانب ما عدا تصاريح العمل

الإمارات: استئناف إصدار التأشيرات للأجانب ما عدا تصاريح العمل

فايز السراج: ليبيا ترفض أي تفاهمات لم يُوافق عليها الفلسطينيون

فايز السراج: ليبيا ترفض أي تفاهمات لم يُوافق عليها الفلسطينيون