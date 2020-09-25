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شؤون فلسطينية

أنباء أولية عن استشهاد صيادين واعتقال ثالث في بحر غزة من الجهة المصرية

أنباء أولية عن استشهاد صيادين واعتقال ثالث في بحر غزة من الجهة المصرية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤول لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر، صباح اليوم الجمعة، عن استشهاد صيادان واعتقال ثالث من غزة في الجانب المصري. 

وقال بكر عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك): الحديث.. عن استشهاد صيادان واعتقال ثالث اشقاء من عائلة الزعزوع. 

وأضاف " ما زالت الأمور غير واضحة خاصه وان الحادث في البحر من الجهة المصرية".

فيما قال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش:"أُبغلنا عن وقوع إصابات، واعتقالات، واقتياد قارب فيه ثلاثة أشقاء، واحتجازهم، لكن لا حديث مؤكد عن مقتل أو استشهاد أيٍّ منهم".

وأضاف عياش في حديث إذاعي: أنه قد يكون القارب اخترق الحدود المصرية "بقصد الصيد"، معتبراً ما جرى "أمراً صعباً؛ ولا يمكن تقبله".

وأشار إلى أنهم "ينتظرون تواصل وزارة الداخلية مع الجانب المصري"، منوهاً إلى القارب لم يعد حتى اللحظة.

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