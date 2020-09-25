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مصر: 138 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 138 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر يوم الخميس، 138 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 13 حالة وفاة، وذلك مقارنة مع 121 إصابة و16 وفاة أمس.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم الخميس، إلى 102513 حالة.

ومن ضمن الإصابات، 92644 حالة تم شفاؤها، و5835 حالة وفاة.

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