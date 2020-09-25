بسبب (كورونا).. السعودية تعلق الرحلات الجوية من الهند وإليها

علقت السعودية الرحلات الجوية القادمة من الهند والمتجهة إليها ومنعت أولئك الذين زاروا الهند في الأيام 14 الماضية من دخول المملكة.





ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن مصدرين مطلعين، أنه لم يتضح بعد إلى متى سيستمر التعليق، الذي قالت المصادر إنه بسبب تفشي المرض في الهند.



ورفعت السعودية هذا الشهر جزئيا تعليقا للرحلات الدولية كان ساريا منذ آذار/مارس للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.





وقالت المصادر: إن تعليق الرحلات وحظر الدخول يسريان أيضا على البرازيل والأرجنتين بسبب تفشي المرض هناك. ولا توجد رحلات تجارية مباشرة من المملكة العربية السعودية إلى أي من الدولتين.



وقالوا: إنه ستكون هناك بعض الاستثناءات، مثل الرحلات الجوية التي تنقل مواطنين هنودا إلى الهند وأولئك المدعوين من جانب الحكومة إلى المملكة.





وتسجل الهند، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة، باستمرار أعلى المعدلات اليومية للعدوى في العالم، وسجلت خمسة ملايين و732518 حالة إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 91149 حالة وفاة.



وسجلت المملكة 331857 حالة إصابة و4599 حالة وفاة، وهي الأعلى بين دول الخليج العربية.



رام الله - دنيا الوطن