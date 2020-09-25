الإمارات: استئناف إصدار التأشيرات للأجانب ما عدا تصاريح العمل

من المقرر أن تستأنف دولة الإمارات، إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل ابتداء من الخميس وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس (كورونا).



وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان نشرته وسائل الإعلام: إن القرار اتخذ في إطار تخفيف القيود السارية لمكافحة مرض (كوفيد-19) وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكانت إمارة دبي قد رفعت بالفعل الحظر الساري على إصدار التأشيرات في تموز/يوليو الماضي.



وقد رفعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حظر التجول وإجراءات العزل العام لكن القيود المفروضة على التجمعات وسفر الأجانب ظلت سارية.





وتجاوز عدد الإصابات بالمرض في الدول الست 800 ألف وتجاوز عدد الوفيات 6800 حالة.



رام الله - دنيا الوطن