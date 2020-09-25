دولي

مع ارتفاع إصابات (كورونا).. رئيس الوزراء الفرنسي يلوح بعزل بعض المناطق بالبلاد

مع ارتفاع إصابات (كورونا).. رئيس الوزراء الفرنسي يلوح بعزل بعض المناطق بالبلاد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس من أن الحكومة قد تضطر لإعادة عزل بعض المناطق إذا لم يشهد عدد الإصابات بكوفيد-19 تحسنا خلال الأسابيع المقبلة، ودافع عن القيود الصارمة التي اتخذت يوم الأربعاء.

وسجلت فرنسا،  يوم الخميس، رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المسجلة في يوم واحد، منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

وقالت السلطات الصحية، إنه تم تسجيل 16096، إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 497237 حالة.

وقال كاستيكس لتلفزيون (فرنسا 2): "إنه سباق مع الوقت ... يجب على المواطنين التحلي باليقظة وتوخي الحذر. وإذا لم نتخذ خطوة، فقد نجد أنفسنا في وضع مشابه لما حدث في الربيع (الماضي)".

ورداً على سؤال عما إذا كانت فرنسا تتجه نحو فرض إجراءات العزل العام مجددا، قال كاستكس إن الحكومة لا ترغب في ذلك، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام الأمر إذا تدهورت الأوضاع، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

ودفع ارتفاع معدلات الإصابة إلى جانب زيادة الضغط على النظام الصحي في فرنسا الحكومة لإعلان فرض قيود إضافية يوم الأربعاء، وخاصة في المدن الكبرى، من أجل احتواء المرض.

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