البيت الأبيض: ترامب سيقبل نتيجة الانتخابات الرئاسية





وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، المقبل.



وبعد الضغط عليها في مؤتمر صحفي للتعليق على تصريحات ترامب يوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني: إن "الرئيس سيقبل بنتائج انتخابات حرة ونزيهة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكانت تصريحات ترامب قد دفعت رفاقه في الحزب الجمهوري للتعبير عن دعمهم لانتقال سلمي للسلطة.





رام الله - دنيا الوطنقال البيت الأبيض يوم الخميس: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقبل نتائج وذلك بعد يوم من توجيه انتقادات إلى الرئيس الذي ينتمي للحزب الجمهوري، لرفضه الالتزام بقبول تلك النتائج.