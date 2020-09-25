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البيت الأبيض: ترامب سيقبل نتيجة الانتخابات الرئاسية

البيت الأبيض: ترامب سيقبل نتيجة الانتخابات الرئاسية
رام الله - دنيا الوطن
قال البيت الأبيض يوم الخميس: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقبل نتائج وذلك بعد يوم من توجيه انتقادات إلى الرئيس الذي ينتمي للحزب الجمهوري، لرفضه الالتزام بقبول تلك النتائج.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، المقبل.

وبعد الضغط عليها في مؤتمر صحفي للتعليق على تصريحات ترامب يوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي  ماكيناني: إن "الرئيس سيقبل بنتائج انتخابات حرة ونزيهة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وكانت تصريحات ترامب قد دفعت رفاقه في الحزب الجمهوري للتعبير عن دعمهم لانتقال سلمي للسلطة.

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