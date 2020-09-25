الخليل: لجان السلامة العامة تخالف ثلاث منشآت وتوجه التنبيه لـ 13



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أنه تم زيارة ومتابعة 184 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 168 منها بشروط السلامة العامة.



كما خالفت اللجان ثلاث منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة، فيما جهت اللجان التنبيه الشديد لـ 13 منشأة غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية يوم الخميس.