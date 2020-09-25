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شؤون فلسطينية

البكري يستنكر إعلان الاحتلال نيته مصادرة 17 موقعاً في قلب الخليل

البكري يستنكر إعلان الاحتلال نيته مصادرة 17 موقعاً في قلب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
استنكر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري إصدارد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمراً عسكرياً تعلن فيه نيتها مصادرة ووضع اليد على 17 موقعاً في قلب الخليل بضمنها منزلين في حي تل ارميدة، والذي يمهل أصحاب الأراضي والمواقع مدة سبعة أيام لتقديم اعتراضاتهم عليه وسيسري حتى 31/12/2022.

وأكد في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، على أن هذا القرار يعبر عن سياسة الاحتلال ومستوطنيه الهادفة للاستيلاء على البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف وتهويد حي تل ارميدة وشارع الشهداء والمناطق الجنوبية والشمالية من محافظة الخليل.

وأضاف: "نحن ندين هذا القرار، وهو متابع من كل المستويات السياسية ومن سيادة الرئيس أبو مازن، وسيتم العمل على فضح ممارسات الاحتلال في كافة المحافل الدولية".

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