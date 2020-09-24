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قطر ترفض تسلم رئاسة الجامعة العربية بدلًا من فلسطين

قطر ترفض تسلم رئاسة الجامعة العربية بدلًا من فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
رفضت دولة قطر، تسلم رئاسة جامعة الدول العربية، بديلًا عن دولة فلسطين، التي تخلت عن رئاسة الدورة العادية الـ 154 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وقالت قطر في بيان صحفي مساء الخميس: "نعتذر عن استكمال الدورة المذكورة، والتي تخلت عنها دولة فلسطين مع التمسك بحق دولة قطر في الرئاسة المقبلة للدورة الـ 155 آذار/ مارس 2021".

وجاء اختيار قطر على أساس الترتيب الهجائي لأسماء الدول، واستنادًا إلى نص المادة السادسة فقرة 4 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على "إذا تعذر على رئيس المجلس على المستوى الوزاري مباشرة أعمال الرئاسة، أسندت الرئاسة الوقتية لمندوب الدولة، التي لها رئاسة الدورة التالية".

يشار إلى أن دولة فلسطين، قررت الثلاثاء الماضي، التخلي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، رداً على التطبيع مع "إسرائيل".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن هذا القرار جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة، موقفاً داعماً للإمارات والبحرين، اللتين طبعتا علاقاتهما مع "إسرائيل"، في مخالفة لمبادرة السلام العربية.

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