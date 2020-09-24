عشراوي: الاتفاق على إجراء الانتخابات خطوة مهمة نحو تجديد وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني



وأكدت على أن إجراء الانتخابات، يتطلب من لجنة الانتخابات الاستعداد الكامل؛ لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، ووباء (كوفيد- 19)، عبر ابتكار طرق إبداعية، بما في ذلك توظيف الحلول التكنولوجية، لتجاوز أية معيقات.



وختمت عشراوي بيانها بالقول: "إن هذه الخطوة ليست نهاية المسار، وإنما بدايته، وإنجاحها يتطلب إرادة فاعلة من الجميع".

كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل لضمان عدم عرقلة إسرائيل للانتخابات، وخصوصا في القدس المحتلة، أو اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، وشددت في هذا السياق على أهمية احترامه لنتائج العملية الانتخابية، ودعم القوائم المنتخبة.