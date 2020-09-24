فرنسا تُسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





وأظهرت البيانات تسجيل 52 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 31511.







رام الله - دنيا الوطنسجلت فرنسا، اليوم الخميس، رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المسجلة في يوم واحد، منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.وقالت السلطات الصحية، إنه تم تسجيل 16096، إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الفيروس،ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 497237 حالة.