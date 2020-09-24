شؤون فلسطينية

"الخارجية": 254 وفاة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية منذ بداية الجائحة

"الخارجية": 254 وفاة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية منذ بداية الجائحة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 254 حالة وفاة، و6110 إصابات، و2052 حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا، منذ انتشار فيروس (كورونا) في دول العالم.

وأوضحت في تقريرها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لم تسجل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا لهذا اليوم.

وأفادت بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة أرض الوطن إلى أوكرانيا وأمريكا، للالتحاق بدراستهم وأعمالهم، ووصول دفعة جديدة من العالقين في مصر والقارة الأوروبية عبر فرانكفورت.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل أربع إصابات جديدة في  صفوف الجالية في دالاس ونيوجرسي؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 3676 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم التاسع على التوالي؛ ليبقى عدد حالات الوفاة 76.

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