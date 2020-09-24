نتنياهو: نحن في شبه حالة حرب على الحياة والاقتصاد





ورأى خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم، أن تكلفة الإغلاق أثناء فترة الأعياد العبرية، ستكون أقل من التقديرات المتشائمة لوزارة المالية، ولن تصل إلى ما بين 30 إلى 50 مليار شيكل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وانتقد نتنياهو المظاهرات الضخمة ضده، والتي جرت بدون الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وألمح إلى أن هناك بارقة أمل فيما يتعلق بتطوير اللقاح في إسرائيل ضد الفيروس.



من جهته، قال رئيس المعارضة في إسرائيل، يئير لبيد: إن سبب الإغلاق، هو الإدارة الفاشلة للحكومة، وبالأخص رئيس الوزراء، في التعامل مع الجائحة، وأضاف أن الحكومة ليس لها خطة وأهداف لما بعد الإغلاق، وأنها فقدت ثقة الجمهور.

رام الله - دنيا الوطنعشية بدء الإغلاق الشامل في إسرائيل، أكد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تعيش في حالة شبه حرب على الحياة والاقتصاد، وعزا الارتفاع الحاد والمقلق في عدد المرضى الجدد اليومي إلى التخاذل في مراعاة التعليمات.