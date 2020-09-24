إسبانيا: إصابات فيروس (كورونا) تتجاوز 700 ألف

سجلت إسبانيا، اليوم الخميس، 10650 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبذلك، بلغ إجمالي حالات الإصابات بالفيروس، منذ أن تفشى في البلاد، 704209 إصابات.



ووصل إجمالي الوفيات، جراء الإصابة بـ (كوفيد- 19) إلى 31118 إصابة، بعد أن كانت 31034 يوم الأربعاء.



وتقارب الوفيات اليومية الآن، أعلى معدلاتها منذ أيار/ مايو الماضي، لكنها لا تزال أقل من حصيلة الوفيات القياسية التي سجلت أواخر آذار/ مارس وقاربت 900 وفاة.









رام الله - دنيا الوطن