دولي

إسبانيا: إصابات فيروس (كورونا) تتجاوز 700 ألف

إسبانيا: إصابات فيروس (كورونا) تتجاوز 700 ألف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسبانيا، اليوم الخميس، 10650 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك، بلغ إجمالي حالات الإصابات بالفيروس، منذ أن تفشى في البلاد، 704209 إصابات.

ووصل إجمالي الوفيات، جراء الإصابة بـ (كوفيد- 19) إلى 31118 إصابة، بعد أن كانت 31034 يوم الأربعاء.

وتقارب الوفيات اليومية الآن، أعلى معدلاتها منذ أيار/ مايو الماضي، لكنها لا تزال أقل من حصيلة الوفيات القياسية التي سجلت أواخر آذار/ مارس وقاربت 900 وفاة.



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