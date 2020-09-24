رئيس غامبيا: ندعو للالتزام بمبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية

الرئيس الغامبي آداما بارو

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الرئيس الغامبي، آداما بارو، المجتمع الدولي، للأخذ بعين الاعتبار، والالتزام بمبادرة السلام العربية، التي أقرتها القمة العربية ببيروت عام 2002.



وطالب بارو، بضرورة إجراء مفاوضات سلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مبنية على أساس حل الدولتين.



جاء ذلك، في كلمته أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، اليوم الخميس.