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فايز السراج: ليبيا ترفض أي تفاهمات لم يُوافق عليها الفلسطينيون

فايز السراج: ليبيا ترفض أي تفاهمات لم يُوافق عليها الفلسطينيون
فائز السراج
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز مصطفى السراج: إن ليبيا ترفض أي تفاهمات لم يوافق عليها الفلسطينيون، أو يشاركوا فيها، وليست لها علاقة بمصلحتهم.

وأضاف في كلمته أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، اليوم الخميس، أن ليبيا تضم صوتها "للشعب الفلسطيني الرافض لممارسات سلطات الاحتلال، وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، ونعبر عن رفضنا لكل محاولات الاستغلال أو المتاجرة باسم القضية الفلسطينية؛ لتحقيق مصالح وتفاهمات لم يوافق عليها الفلسطينيون أو يشاركوا فيها، وليست لها علاقة بمصلحتهم".

وأكد أن ليبيا "ستظل مساندة للقضية الفلسطينية، وما يقرره الفلسطينيون من توجهات؛ للوصول إلى دولتهم المستقلة التي ينشدونها، والتي قدموا من أجلها آلاف الشهداء".

وقال: إن "السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق ما دامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مستمرة في احتلال الأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات، والتهديد بضم المزيد من الأراضي، وفرض سياسات الحصار الجائر، والضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية، التي اتخذت في هذا الشأن".

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