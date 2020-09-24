شؤون فلسطينية

النيابة العامة: تم فتح تحقيق في 201 قضية على مستوى قطاع غزة

النيابة العامة: تم فتح تحقيق في 201 قضية على مستوى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت النيابة العامة: إنها قامت بفتح تحقيق في 201 قضية، على مستوى محافظات قطاع غزة، منها 50 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وأكدت، أنها حققت في 11 قضية، تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع، وعرض بضائع فاسدة، و57 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الإلتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، إضافة إلى 83 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وقات النيابة العامة: إنها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وعمدت النيابة العامة إلى توقيف 200 متهم على مختلف القضايا المذكورة.

وأكدت، أن الإجراءات استمرت بحق الآخرين دون توقيف، مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون، والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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