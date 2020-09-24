شؤون فلسطينية

"الفلسطينية للمطاعم" تكشف ما حدث بأحد المطاعم بغزة بشأن إصابة أحد عماله بفيروس (كورونا)

"الفلسطينية للمطاعم" تكشف ما حدث بأحد المطاعم بغزة بشأن إصابة أحد عماله بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شددت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية، بغزة، مساء اليوم، على ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة داخل المطاعم العاملة في ظل حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا).

وأكدت إيمان عواد، نائب رئيس هيئة المطاعم والفنادق، على أن المطاعم الفلسطينية العاملة في ظل مواجهة فيروس (كورونا)، ملتزمة بتطبيق وسائل الحماية والوقاية من تفشي (كورونا)، وفقاً لبرتوكولات وزارة الصحة الفلسطينية.

وبينت أن ما جرى في أحد المطاعم الكبيرة في غزة، من الإعلان عن إصابة أحد العاملين بداخله، تمثل في تطبيق إجراءات السلامة من خلال إجراء الفحص الخاص بـ (كورونا) للموظف بعد عودته من إجازة، وقبل دخوله للعمل داخل المطعم، موضحة أنه عند ثبوت إصابته بالفيروس، تم حجره صحياً.

وقالت: إن ما جرى من فحص شامل للعاملين، يأتي في سياق احترازي، وتطبيق لإجراءات السلامة، والتزام الهيئة وأعضائها من المطاعم العاملة، بإجراءات وزارة الصحة، وبكامل التعليمات الطبية والوقائية ذات العلاقة.

وشددت على أن إجراء الفحوصات للعامليين بالمطاعم، هو إجراء معمول به في كافة المطاعم العاملة، والتي تنتج آلاف الوجبات للمواطنين والمحجورين في مراكز الحجر الصحي، موضحة بأن اكتشاف إصابة في هذه المنشأة أو تلك لا يعتبر خرقاً لإجراءات السلامة والوقاية، كون العاملين بهذا القطاع، هم جزء من المجتمع ومعرضون للإصابة في أي وقت.

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