الخارجية تعلن عن التسجيل لرحلة جديدة إلى دبي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الفريق المختص بمتابعة رحلات الاجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عن توفر رحلة الى الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 29/09/2020.



وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم الخميس، على جميع الطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى الإمارات العربية المتحدة أو عبرها، التسجيل على الرابط الالكتروني التالي: www.mofa.pna.ps/evacuation.



وأشارت إلى أن الرابط يفتح بدءاً من الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم الخميس الموافق 24/09/2020، ويغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت المقبل، الموافق 26/08/2020.