إدارة مطعم التايلندي بغزة تُصدر بيانًا بعد إصابة أحد عماله بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأصدرت إدارة مطعم التايلندي، مساء الخميس، بيانًا، للحديث عن إصابة أحد عماله بفيروس (كورونا).وقالت إدارة المطعم، عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): "بداية نطمئنكم بأننا وكما عودناكم، سنبقي عند حسن ظنكم بنا، واحتراماً لتعليمات وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، فقد قمنا بإغلاق المطعم لمدة 48 ساعة".وأضافت ادارة التايلندي: "تم ذلك بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين بالمطعم، والذي انتقلت له العدوي بمخالطته لأحد أفراد عائلته، وقد جري حجر جميع عمال المطعم احتياطًا، وبناءً على طلب إدارة المطعم، تم أخذ عينات منهم للاطمئنان علي صحتهم، وسيتم إعلان نتائج فحوصاتهم على الملأ".وأوضح مطعم التايلندي، "نشكر كل من وقف بجانبنا، وأكد حبه وثقته بنا، ونأسف من أصحاب الأبواق المكذوبة، ومروجي الشائعات.. فالمطعم من سنوات يعمل تحت مراقبة وإشراف الوزارات المختصة، وهو الحاصل علي شهادات الريادة لعدة سنوات".