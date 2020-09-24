وفد من حركة فتح برئاسة الرجوب يصل العاصمة القطرية

أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب

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رام الله - دنيا الوطن

وصل وفد من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مساء اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، قادماً من تركيا، وفق ما نقل رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم في الحركة.



والوفد الذي زار تركيا، لإجراء لقاء مع وفد من حركة حماس، كان برئاسة اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية للحركة، وعضوية روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية.



وكان الوفد الفتحاوي أجرى مباحثات مع وفد من حركة حماس، برئاسة نائب رئيس الحركة، الشيخ صالح العاروري، حيث ناقشا ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني.



أصدرت حركتا (فتح وحماس)، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً، بعد ختام الحوارات، التي انطلقت في تركيا قبل عدة أيام، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الأمناء العامين، وفي إطار الحوار الوطني المستمر، التقى وفدان قياديان من حركتي (فتح) و(حماس) في مقر القنصلية العامة لدولة فلسطين في إسطنبول.



وتركز البحث حول المسارات، التي اتفق عليها في مؤتمر الأمناء العامين، الذي انعقد مطلع هذا الشهر في رام الله وبيروت، وجرى انضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ويتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامين تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس، على ألا يتجاوز الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة.