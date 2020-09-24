قوات الاحتلال تعتقل شابين من العيسوية بالقدس

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابين بعد اقتحام بلدة العيسوية شمال القدس.



وأفادت مصادر محلية بأن قوة احتلالية اقتحمت القرية قبل أن تعمل إلى اعتقال الشاب المقدسي أشرف المصري، مضيفة أن اعتقال الشاب المصري جاء بعد إصراره على أن يقوم أحد الضباط الذي استوقفه على التعريف بنفسه.



وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الشاب من محمد أبو الحمص بعد مداهمة منزله في البلدة.



